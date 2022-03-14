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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الله ياخذك يا الخاينة».. تغرم زوجًا إمارتيًا 25 ألف درهم

«الله ياخذك يا الخاينة».. تغرم زوجًا إمارتيًا 25 ألف درهم
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تواصل- فريق التحرير:

ألزمت محكمة إماراتية، زوجًا بدفع ما مجموعه 20 ألف درهم، على شكل تعويض لزوجته، بعد إدانته بشتمها عبر تطبيق التراسل “واتساب”.
وبحسب- الإمارات اليوم- قضت محكمة أبو ظبي للأسرة، بإلزام زوج بتأدية مبلغ 15 ألف درهم لزوجته.
وذلك كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها من سبّه لها عبر واتساب، واتهامه لها بالخيانة.
ويضاف إلى مبلغ الـ15 ألف درهم، ما قضته المحكمة سابقًا، بدفع تعويض مؤقت قدره 5 آلاف درهم للزوجة، إلى جانب غرامة بالقيمة ذاتها.
وكانت المحكمة الجزائية أدانت الزوج بتهمة السب المسندة إليه، إلّا أن الزوجة عادت وأقامت دعوى قضائية ضده أمام محكمة الأسرة.
وطالبت الزوجة بإلزامه بدفع 100 ألف درهم استكمالًا للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
وقالت الزوجة في دعواها، إن زوجها سبَّها بما يَخدش شرفها واعتبارها، عن طريق برنامج واتساب، بعبارة “الله ياخذك يا الخاينة”.
وأكدت المحكمة أن فعل المدَّعى عليه بسب المدعية، بما يخدش شرفها قد تسبب في إيذاء مشاعرها.
كما جعلها تشعر بالأسى والألم جراء ذلك السباب المخزي، كما مِن شأنه أن يجعل المدعية محلًّا للازدراء والاحتقار بين أهلها وذويها وأصدقائها.
وأصدرت المحكمة حكمها لما ترتب على ذلك من أضرار نفسية ومعنوية أصابت المدعية.

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