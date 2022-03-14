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المسند: الموجة الباردة تتوغل بالمملكة والصفر المئوي حاضر بالمنطقة الشمالية

المسند: الموجة الباردة تتوغل بالمملكة والصفر المئوي حاضر بالمنطقة الشمالية
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تواصل ـ فريق التحرير:

توقع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن الموجة الباردة التي تشهدها المملكة هذه الأيام، ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح المسند أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا تدريجيا يوما بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.

وأشار المسند إلى أن الموجة لا تزال تتوغل فوق أراضي المملكة حتى تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع، وأن الصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية؛؛ والله أعلم.

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