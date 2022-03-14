المسند: الموجة الباردة تتوغل بالمملكة والصفر المئوي حاضر بالمنطقة الشمالية

تواصل ـ فريق التحرير:
توقع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن الموجة الباردة التي تشهدها المملكة هذه الأيام، ستستمر حتى نهاية الأسبوع.
وأوضح المسند أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا تدريجيا يوما بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.
وأشار المسند إلى أن الموجة لا تزال تتوغل فوق أراضي المملكة حتى تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع، وأن الصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية؛؛ والله أعلم.
لا زالت الموجة الباردة تتوغل وتتمدد فوق الأراضي#السعودية، ودرجة الحرارة تنخفض تدريجياً يوماً بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها قريباً من نهاية الأسبوع
وعلى سبيل المثال في#الرياضأجواء ظهر يوم#الخميستشابه أجواء فجر يوم#الثلاثاء‼️
والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية ..والله أعلم.pic.twitter.com/1MxI9Yicon
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID)March 14, 2022