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رئيس وزراء لبنان يفاجيء الجميع بهذا القرار
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، متمنيا التوفيق للجميع.

وأكد أنه سيدعم جهود من يختارهم الناس والتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة

وكان ميقاتي قد وجه من دارته في طرابلس الرسالة الآتية:

أيها اللبنانيون، أهلي في طرابلس.. تشكل الانتخابات النيابية محطة أساسية في مسار العمل البرلماني الذي يتميز به لبنان.

وأضاف : ” في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها وطننا ، تنظر الغالبية الساحقة من اللبنانيين الى هذا الاستحقاق، بكونه معبرا ضروريا لنقل لبنان من مرحلة إلى أخرى وتجديد الحياة السياسية على نحو متقدم”.

وتبع في رسالته: ” من هذا المنطلق، واحتراما لرأي شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب بالتغيير، والتزاما بأحكام الدستور والقوانين، وتجاوبا مع رغبة أصدقاء لبنان وأشقائه، تعهدت حكومتنا بإجراء الانتخابات في موعدها في الخامس عشر من مايو المقبل وإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها.

وأشار إلى أنه قبل ساعات من موعد إقفال باب الترشح فإنني أجدد دعوتي لجميع الراغبين بخوض هذا الاستحقاق إلى التقدّم بترشيحاتهم، ولتكن المنافسة الفعلية في هذا الإطار على ما يلبي طموحات اللبنانيين في التغيير الحقيقي، والبرامج الإنقاذية ، وليس على نبش الأحقاد وتأجيج الخلافات والانقسامات والعودة إلى الاصطفافات السياسية التي لا طائل منها.

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