الأمم المتحدة: الملايين يواجهون المجاعة وشح المياه ونقص الإمدادات الطبية في أوكرانيا

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة ستخصص 40 مليون دولار أخرى استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في أوكرانيا.

وأضاف غوتيريش، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن ملايين الأشخاص في أوكرانيا يواجهون المجاعة وشح المياه ونقص الإمدادات الطبية.

وكان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، قد صرح قبل أيام، بقوله إن روسيا تعرقل عمليات الإجلاء وتستهدف الممرات الآمنة المتفق عليها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، توفير إمدادات طبية لعدة مناطق في أوكرانيا، مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الرابع عشر.

وأضافت المنظمة، أنه تم رصد عدة هجمات على مراكز طبية في أوكرانيا، ودعت روسيا للسماح بدخول المساعدات إلى أوكرانيا.

وحذرت روسيا الغرب، اليوم الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات، سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة“.