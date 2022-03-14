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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«تعلم من خطأ سابقه».. ماذا قال خليفة جورج قرداحي في أول تصريح له؟
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تواصل- فريق التحرير:

تعهد وزير الإعلام اللبناني الجديد، زياد مكاري، في أول تصريح له بالالتزام بسياسة النأي عن النفس، وعدم توريط لبنان في خلافات مع الدول العربية.
وقال خلال حفل التسليم والتسلم في وزارة الاعلام، :” ألتزم بمواقف الحكومة خصوصا سياسة النأي بالنفس عن الخلافات العربية العربية”.
وأضاف، أن سيلتزم بموقف الحكومة التي تهدف الى ترسيخ وحدة لبنان الداخلية من جهة والى صون وتمتين وتحسين علاقاتنا مع الدول العربية من جهة أخرى.
وأضاف مكاري: “التمسك بحرية التعبير، وضرورة أن تصب في مصلحة المواطن وفي مصلحة لبنان الذي يمر في مرحلة حرجة من تاريخ”.
وتابع: “أتمنى أن ترتقي المساحة الإعلامية الانتخابية لمصاف الخطاب العقلاني والبناء، عوضا عن سياسات نكئ الجراح، ونبش الماضي الأسود البغيض وسياسات الهويات التي تضعنا في خانات ومواقف جامدة لا يمكن لنا من خلالها تأمين الاستقرار الكفيل بالخروج من القعر الذي وصلنا إليه”.

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