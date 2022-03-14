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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خبير أرصاد يتوقع ذروة نشاط الرياح وانخفاض الحرارة على المملكة والخليج

خبير أرصاد يتوقع ذروة نشاط الرياح وانخفاض الحرارة على المملكة والخليج
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، ذروة نشاط الرياح وانخفاض الحرارة بين الرياض وسواحل الخليج العربي الأربعاء المقبل.

وقال الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “اتفاق بين المرصد الأوروبي والأمريكي في نشاط الرياح يوم الأربعاء، وكذلك انخفاض الحرارة بعد نشاط الرياح”.

وأضاف وليد سليمان الحقيل “واضح أن ذروة النشاط بين الرياض وسواحل الخليج بحسب هذه المراصد”.

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