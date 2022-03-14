خبير أرصاد يتوقع ذروة نشاط الرياح وانخفاض الحرارة على المملكة والخليج

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توقع الباحث خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، ذروة نشاط الرياح وانخفاض الحرارة بين الرياض وسواحل الخليج العربي الأربعاء المقبل.

وقال الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “اتفاق بين المرصد الأوروبي والأمريكي في نشاط الرياح يوم الأربعاء، وكذلك انخفاض الحرارة بعد نشاط الرياح”.

وأضاف وليد سليمان الحقيل “واضح أن ذروة النشاط بين الرياض وسواحل الخليج بحسب هذه المراصد”.