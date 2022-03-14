ما هو السلاح الذي طلبت روسيا الحصول عليه من الصين وأثار ذُعر أمريكا؟

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كشف مسؤول أمريكي كبير، عن السلاح الذي طلبت روسيا الحصول عليه من الصين، لمساعدتهم في الحرب على أوكرانيا.

وأبدى المسؤول الأمريكي، تخوف بلاده من هذا السلاح الذي قال إنه سيغير الأوضاع في أوكرانيا لصالح موسكو.

وقال في تصريحات لـ “سي إن إن”، إن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار.

وأضاف المسؤول أن المساعدة التي طلبتها روسيا من الصينيين ستكون كبيرة ويمكن أن تغير الأوضاع حيث لا تزال القوات الأوكرانية قادرة على السيطرة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة CNN، إن تقديم الصين دعما لروسيا يثير “القلق”.

وذكر سوليفان أن أمريكا تراقب الوضع “عن كثب لنرى إلى أي مدى تقدم الصين فعليا أي شكل من أشكال الدعم المادي أو الاقتصادي لروسيا”.

وواصل حديثه بالقول :”إنه مصدر قلق بالنسبة لنا، وقد أبلغنا بكين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لدولة بتعويض روسيا عن خسائرها جراء العقوبات الاقتصادية”.

وقال سوليفان إن أمريكا أوضحت لبكين أنه ستكون هناك “عواقب للجهود واسعة النطاق الساعية لمنح الكرملين حلا بديلا للعقوبات الأمريكية”.

وأضاف: “لن نسمح لذلك بالمضي قدما وإيجاد شريان حياة من أي دولة لروسيا بشأن العقوبات الاقتصادية”.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان مع نظيره الصيني يانغ جيتشي في روما، اليوم الإثنين.

بينما رد المتحدث باسم الخارجية الصينية على هذه الأنباء قائلا:”موقف الصين من القضية الأوكرانية ثابت وواضح، ونلعب دورا بناء في تغليب المفاوضات السلمية”.

وأضاف :”من الضروري أن يتحلى كل طرف بضبط النفس وتخفيف التوترات بدلا من صب الوقود على النار”.

وأكد أنه من المهم الدفع نحو حل دبلوماسي بدلا عن تصعيد الموقف أكثر”، على حد قوله.