ما هو الوسواس القهري النفسي المرضي؟ يحتاج علاج ولا يسبب الإدمان

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أكد د. إبراهيم حمدي استشاري الطب النفسي، على أهمية علاج مرض الوسواس القهري النفسي.
وقال حمدي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الوسواس القهري النفسي المرضي هو عبارة عن أفكار أو صور أو أفعال متكررة مزعجة وأنت متأكد أنها غير صحيحة ولكن لا تستطيع مقاومتها”.
وأضاف، أن هذه الأفكار أو الأفعال المتكررة والمزعجة، تأتي أكثر شيء في النظافة، والعقيدة ، وأفكار جنسية، والصحة والأمراض.. وغيرها”.
وتابع د. إبراهيم حمدي “إذا أتعبتك وأثرت على حياتك لابد من علاج نفسي، مؤكدا أنه لا يسبب الإدمان”.
الوسواس القهري النفسي المرضي هو عبارة عن أفكار أو صور أو أفعال متكررة مزعجة و انت متاكد انها غير صحيحة ولكن لا تستطيع مقاومتها و تأتي أكثر شي في النظافه ، العقيدة ، افكار جنسيه، الصحة و الامراض ، التشييك للتأكد المستمر
اذا اتعبتك و أثرت على حياتك لابد من علاج نفسي ولا يسبب ادمان
— Dr. Ibrahim Hamdi د.ابراهيم حمدي طبيب نفسي (@DrIbrahimhamdi)March 13, 2022