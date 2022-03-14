قاتل يطلق النار على المشردين النائمين في شوارع واشنطن ونيويورك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حالة من الرعب تنتاب ولايتي واشنطن ونيويورك، بسبب قاتل طليق يطلق النار على المشردين ومن هم بلا مأوى في الشوارع بإطلاق عليهم.

وتوفي أحد الضحايا بعد إصابته برصاصة في الرأس والرقبة في الساعة 6 صباحًا في 148 شارع لافاييت ، مقابل فندق 11 هوارد، واستغرق الأمر 12 ساعة حتى تدرك الشرطة أنه مات وأخرجت جثته – المليئة بثقوب الرصاص

وأطلق القاتل النار أيضا على رجل مشرد آخر في ذراعه في شارع كينج ستريت ولحسن الحظ نجت تلك الضحية وتم نقلها إلى المستشفى.

وتمكنت كاميرات المراقبة من تصوير المشتبه به في لقطات تقشعر لها الأبدان حيث ظهر مرتديًا قناع تزلج أسود وملابس سوداء.