الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. رئيس دولة يصل أوكرانيا وينضم للقتال ضد الجيش الأوكراني بنفسه

شاهد.. رئيس دولة يصل أوكرانيا وينضم للقتال ضد الجيش الأوكراني بنفسه
0

تواصل – فريق التحرير :

فاجأ رئيس الشيشان رمضان قديروف، الجميع بنشر فيديو من قلب أوكرانيا وعلى بعد 7 كيلو من العاصمة كييف.
وأعلن “قديروف” وصوله إلى أوكرانيا وقيادة غرفة العلميات العسكرية ضد الجيش الأوكراني بنفسه، حيث انضم سابقًا للحرب بجانب الجيش الروسي.
وأعلن رئيس الشيشان- في وقت سابق- الموالي لروسيا، مشاركة أكثر من 12 ألف من قواته إلى جانب القوات الروسية للقتال في أوكرانيا.
وقال في الفيديو الذي نشره على “تليجرام”، إنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجومًا في البلاد.
وظهر “قديروف” بالزي العسكري خلال مراجعته خططًا وهو يقف على طاولة مع جنود داخل غرفة.
وأكد أن هذا الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها.
وكتب قديروف، قائلًا :
“قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب”.
كما دعا القوات الأوكرانية إلى الاستسلام “وإلا فسينتهي أمرها”.
وأضاف :
“سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين”.

مواد ذات صلة

رئيس أوكرانيا يفاجيء الجميع بزيارة الجنود الجرحى في مستشفيات كييف (فيديو)

رئيس أوكرانيا يفاجيء الجميع بزيارة الجنود الجرحى في مستشفيات كييف (فيديو)

عاجل .. روسيا: تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا في المجالين العسكري والإنساني

عاجل .. روسيا: تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا في المجالين العسكري والإنساني

شاهد.. سقوط مروحية في خيرسون بأوكرانيا

شاهد.. سقوط مروحية في خيرسون بأوكرانيا

عاجل.. السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي

عاجل.. السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>