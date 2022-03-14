شاهد.. رئيس دولة يصل أوكرانيا وينضم للقتال ضد الجيش الأوكراني بنفسه

تواصل – فريق التحرير :

فاجأ رئيس الشيشان رمضان قديروف، الجميع بنشر فيديو من قلب أوكرانيا وعلى بعد 7 كيلو من العاصمة كييف.

وأعلن “قديروف” وصوله إلى أوكرانيا وقيادة غرفة العلميات العسكرية ضد الجيش الأوكراني بنفسه، حيث انضم سابقًا للحرب بجانب الجيش الروسي.

وأعلن رئيس الشيشان- في وقت سابق- الموالي لروسيا، مشاركة أكثر من 12 ألف من قواته إلى جانب القوات الروسية للقتال في أوكرانيا.

وقال في الفيديو الذي نشره على “تليجرام”، إنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجومًا في البلاد.

وظهر “قديروف” بالزي العسكري خلال مراجعته خططًا وهو يقف على طاولة مع جنود داخل غرفة.

وأكد أن هذا الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها.

وكتب قديروف، قائلًا :

“قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب”.

كما دعا القوات الأوكرانية إلى الاستسلام “وإلا فسينتهي أمرها”.

وأضاف :

“سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين”.