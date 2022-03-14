لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس، وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– أخصائي إدارة المخاطر.
المؤهلات والخبرات:
1 – درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، الشبكات).
2 – ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
3 – القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع كافة البرامج والتطبيقات المستخدمة في أداء العمل بيسر وسهولة.
4 – القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
5 – القدرة على العمل تحت الضغط.
6 – القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب وبحسب الأولويات.
7 – القدرة على كتابة التقارير الفنية والتعبير.
* ملخص المهام الوظيفية:
1 – القيام بإجراء تقييم مخاطر الأمن السيبراني و القيام بالتدقيق الأمني الداخلي بشكل دوري.
2 – يقوم بإجراء تقييم مخاطر الأمن السيبراني على الأصول المعلوماتية والتقنية.
3 – يتابع تقارير المخاطر وآالية إغلاقها.
4 – يتابع الإجراءات التصحيحة مع الأطراف ذات العلاقة.
5 – يطور إجراءات مضادة خاصة بالأمن السيبراني لمعالجة المخاطر.
6 – يقوم باستخدام أدوات المراقبة المستمرة لتقييم المخاطر بشكل مستمر.
7 – يقوم بالتدقيق الأمني الداخلي بشكل دوري.
8 – يساعد في دراسة خطة التعافي من الكوارث والتأكد من صلاحيتها.
9 – يتأكد من أن المستوى المقبول للمخاطر بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة.
* التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع الهيئة الرسمي:
بوابة التوظيف: (اضغط هنا)