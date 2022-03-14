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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– أخصائي إدارة المخاطر.

المؤهلات والخبرات:

1 – درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، الشبكات).

2 – ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

3 – القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع كافة البرامج والتطبيقات المستخدمة في أداء العمل بيسر وسهولة.

4 – القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

5 – القدرة على العمل تحت الضغط.

6 – القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب وبحسب الأولويات.

7 – القدرة على كتابة التقارير الفنية والتعبير.

* ملخص المهام الوظيفية:

1 – القيام بإجراء تقييم مخاطر الأمن السيبراني و القيام بالتدقيق الأمني الداخلي بشكل دوري.

2 – يقوم بإجراء تقييم مخاطر الأمن السيبراني على الأصول المعلوماتية والتقنية.

3 – يتابع تقارير المخاطر وآالية إغلاقها.

4 – يتابع الإجراءات التصحيحة مع الأطراف ذات العلاقة.

5 – يطور إجراءات مضادة خاصة بالأمن السيبراني لمعالجة المخاطر.

6 – يقوم باستخدام أدوات المراقبة المستمرة لتقييم المخاطر بشكل مستمر.

7 – يقوم بالتدقيق الأمني الداخلي بشكل دوري.

8 – يساعد في دراسة خطة التعافي من الكوارث والتأكد من صلاحيتها.

9 – يتأكد من أن المستوى المقبول للمخاطر بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع الهيئة الرسمي:

بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

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