الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرف على أهم مميزات هاتف هواوي الجديد Nova 9 SE

تعرف على أهم مميزات هاتف هواوي الجديد Nova 9 SE
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي Nova 9 SE الجديد، من الفئة المتوسطة.

ويمتاز الجهاز الجديد بشاشة LCD قياس 6.78 بوصات تعمل بدقة وضوح 2388×1080 بيكسل، وهي غير مستديرة على الجوانب، وأكثر سمكاً في الجزء السفلي.

وتأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 108 ميغابيكسل مع كاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وجود اثنين من المستشعرات الأخرى بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.

وتظهر الكاميرا الأمامية في فتحة مستديرة على الشاشة وتعمل بدقة 16 ميغابيسكل.

وتبلغ سعة بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير ساعة، ويمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 66 وات، كما يظهر مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي.

ويعتمد هذا الهاتف على نظام التشغيل EMUI 12.

مواد ذات صلة

ببغاء يخدع سائحا ويسرق منه الكاميرا (فيديو)

ببغاء يخدع سائحا ويسرق منه الكاميرا (فيديو)

جوجل تنافس سامسونج وهواوي وآبل بهذا المنتج المفاجأة

جوجل تنافس سامسونج وهواوي وآبل بهذا المنتج المفاجأة

بكاميرا الهاتف الذكي.. علماء يطورون اختبارا للكشف عن كورونا في 25 دقيقة

بكاميرا الهاتف الذكي.. علماء يطورون اختبارا للكشف عن كورونا في 25 دقيقة

بقدرات خيالية..”شاومي” تُطلق أفضل هواتفها الذكية قريبًا

بقدرات خيالية..”شاومي” تُطلق أفضل هواتفها الذكية قريبًا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة