تعرف على أهم مميزات هاتف هواوي الجديد Nova 9 SE

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي Nova 9 SE الجديد، من الفئة المتوسطة.

ويمتاز الجهاز الجديد بشاشة LCD قياس 6.78 بوصات تعمل بدقة وضوح 2388×1080 بيكسل، وهي غير مستديرة على الجوانب، وأكثر سمكاً في الجزء السفلي.

وتأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 108 ميغابيكسل مع كاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وجود اثنين من المستشعرات الأخرى بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.

وتظهر الكاميرا الأمامية في فتحة مستديرة على الشاشة وتعمل بدقة 16 ميغابيسكل.

وتبلغ سعة بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير ساعة، ويمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 66 وات، كما يظهر مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي.

ويعتمد هذا الهاتف على نظام التشغيل EMUI 12.