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لهذا السبب.. الرئيس الأوكراني لن يلقي خطاب أمام الجمعية البرلمانية الأوروبية

لهذا السبب.. الرئيس الأوكراني لن يلقي خطاب أمام الجمعية البرلمانية الأوروبية
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تواصل – وكالات:

كشف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيني كوكس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لن يلقي كلمة في الجلسة الطارئة للجمعية.

وأوضح أن زيلينسكي لن يتمكن من إلقاء كلمة في جلسة اليوم، بسبب ظروف غير متوقعة، وسيحل محله رئيس الوزراء، دينيس شميجال.

وأضاف أن الجلسة الطارئة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تجري على مدار يومين في ستراسبورج، بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد أن موضوعات النقاش في الجلسة ستتمحور حول تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسب “روسيا اليوم”.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت وسائل إعلام روسية، أن سلطات أوكرانيا أوقفت تجنيد المتطوعين الأجانب في فيلق الدفاع الإقليمي الدولي، مؤكدة أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تمكن الجيش الروسي بضربة صاروخية من قتل نحو 180 مرتزقة أجنبيا في أحد القواعد بغرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قضت على 180 من المرتزقة الأجانب وكمية من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب في قاعدة يافوروفسكي العسكرية على حدود بولندا.

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