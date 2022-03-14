مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا 113 نقطة بتداولات قيمتها 9 مليارات ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 113.26 نقطة ليقفل عند مستوى 12492.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 194 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 31 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدواء، وكهرباء السعودية، وكيمانول، ورعاية، والرياض الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وبترو رابغ، والجوف، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.67% و5.59%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والدواء، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الدواء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 274.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24366.37 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 990 ألف سهم تقاسمتها 4254 صفقة.