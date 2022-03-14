وزارة الدفاع الأوكرانية: نحو 12 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه تم رصد نحو 12 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية.

وأوضحت أن قواتها دمرت معدات عسكرية ضخمة للجيش الروسي، مشيرة إلى أن الشعب لن يسمح للجيش الروسي باحتلال بلاده رغم القصف الروسي المتكرر لجميع المدن.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات منعت الروس من التقدم في ميكولايف وكريفي ريه، مؤكدة أن القوات الروسية لم تستطع فرض السيطرة على الحدود الشمالية للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن القوات الروسية تدمر مجددا خط الكهرباء الذي يمد محطة تشيرنوبل النووية، لافتة إلى أن الجيش الروسي يعيد تجميع صفوفه من أجل استئناف الهجوم باتجاه كييف.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: إن أكثر من 146 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا إلى ألمانيا حتى الآن.

فيما أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يعمل على حزمة عقوبات جديدة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة لمنع ارتفاع الأسعار.