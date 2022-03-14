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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تضم 400 مليون مستخدم.. منصة “VK” الروسية تزاحم “فيسبوك”

تضم 400 مليون مستخدم.. منصة “VK” الروسية تزاحم “فيسبوك”
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تواصل – فريق التحرير:

أصبحت منصة “VK” الروسية من بين أقوى المنافسين لـ”فيسبوك”، اليوم، وإحدى أشهر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

تأسست شبكة “VK” عام 2006، وباتت أضخم منصات التواصل الاجتماعي في روسيا وإحدى أشهر المنصات في أوروبا والعالم، وتضم اليوم أكثر من 400 مليون مستخدم، وينشر عليها يوميا نحو 12 مليون منشور بـ 44 لغة، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

أهم مميزات “VK“:

– توفر هذه المنصة لمستخدميها مشاهدة مجانية لجميع محتويات الفيديو حول العالم.

– توفير إمكانية تحويل الأموال بين الأصدقاء على المنصة.

– مناسبة لأصحاب الأعمال الكبيرة والصغيرة لسلاسة استهداف الجمهور المحتمل بمواضيع معينة.

– سهولة الاستخدام عبر واجهات بسيطة وأيقونات واضحة.

– تتمتع بخصوصية أمن بيانات المستخدمين، وسهولة استعادة الحساب الشخصي في حال اختراقه.

وكالعديد من منصات التواصل الاجتماعي توفر هذه المنصة لمستخدميها خدمات المراسلة والدردشة وخدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وإمكانية قراءة الأخبار ومشاركة الصور والفيديوهات والأفكار عبر الصفحات الشخصية.

وتمتلك منصة فيسبوك 2.91 مليار مستخدم نشط شهريًا، وهناك 1.93 مليار مستخدم نشط يوميًا، وتعتبر من أكثر الوسائل وصولاً إلى المستخدمين على صفحات التواصل الاجتماعي.

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