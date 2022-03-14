بالاعتقالات ومصادرة الأموال.. روسيا تهدد الشركات الغربية

تواصل – وكالات:

هددت السلطات الروسية الشركات الدولية التي تتخذ خطوات لسحب أعمالها بالاعتقالات ومصادرة الأصول، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ووصفت السفارة الروسية في أمريكا، الاثنين، عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، تقرير الصحيفة بالمزيف، وعلقت: “أن هناك هستيريا معادية لروسيا تقوم بتشجع الشركات الأجنبية على تكبد خسائر فادحة من أجل استهداف روسيا.”

حقيقة التهديدات

أصدر المدعي العام الروسي تحذيرات للعديد من الكيانات الأجنبية، عبر المكالمات والرسائل والزيارات الشخصية، بما في ذلك شركات عملاقة مثل كوكاكولا وماكدونالدز ويام براند التي تدير كلًا من KFC وبيتزا هت، وآي بي إم وغامبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وشملت التحذيرات التهديد باعتقال المسؤولين التنفيذيين لتلك الشركات العملاقة في روسيا، ومصادرة الأصول بسبب انتقادهم لما قامت به روسيا من عمليات عسكرية في أوكرانيا.

فيما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعيين إداريين “خارجيين” لرئاسة تلك الشركات الأجنبية في روسيا “لنقلها لمن يريدون إنجاحها”.

وأمر مكتب المدعي العام في موسكو يوم الجمعة بتطبيق “رقابة صارمة” على الشركات التي أعلنت تعليق أنشطتها في روسيا.

ورفضت الشركات العملاقة مثل كوكا كولا وماكدونالدز وبروكتر آند غامبل ويام براندز التعليق على تلك التحذيرات، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

انسحاب الشركات الكبرى

أعلنت قائمة متزايدة من الشركات انسحابها من البلاد أو خططها لتعليق أنشطتها.

وأغلقت مجموعة غولدمان ساكس أعمالها في روسيا لتصبح أول مجموعة مصرفية أميركية كبرى تغادر البلاد بعد الحرب على أوكرانيا في 10 مارس الجاري.

وقال متحدث باسم مصرف جي. بي مورغان إن البنك بصدد “تقليص الأعمال الروسية بنشاط” ولا يسعى وراء فرص جديدة في البلاد.

وعلق موقع يوتيوب ومتجر غوغل بلاي التابعان لشركة غوغل المملوكة لألفابت جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.

وأوقفت برغر كينغ دعم أكثر من 800 مطعم حاصل على امتياز للعلامة التجارية في روسيا، كما أنها سترفض الموافقة على أي استثمار أو توسع، ويشمل التعليق أيضًا إيقاف العمليات مؤقتًا والتسويق وسلسلة التوريد الخاصة بها.

وأعلنت شركة Sony Interactive Entertainment، التي تصنع جهاز ألعاب الفيديو الشهير Playstation، أنها علقت شحنات البرامج والأجهزة إلى روسيا، وأغلقت متاجرها هناك وأرجأت إصدار Gran Turismo 7 في البلاد.

وعلقت شركة هوغو بوس عمليات البيع بالتجزئة في روسيا وستغلق مؤقتًا متاجرها في البلاد.

كما قالت أمازون إنها ستوقف شحن منتجات البيع بالتجزئة للعملاء في روسيا وبيلاروسيا، وستعلق الوصول إلى Prime Video في روسيا، ولن تقبل بعد الآن عملاء جددًا مقيمين في روسيا أو بيلاروسيا لخدمات Amazon Web Services أو كبائعين خارجيين في أمازون.

وعلقت شركة التبغ إمبريال براندز عملياتها في روسيا، وأوقفت الإنتاج في مصنعها في فوغوغراد، وقالت العلامة التجارية للتبغ فيليب موريس إنترناشيونال، التي تصنع السجائر الشهيرة مارلبورو، إنها علقت خططًا للاستثمار في روسيا، بما في ذلك إطلاق منتجات جديدة، وستخفض تصنيعها في البلاد.

وأقفلت سلسلة ماكدونالدز 850 مطعمًا في روسيا، وانضمت شركتا Deloitte وErnst & Young، إلى شركتي المحاسبة KPMG وPricewaterhouseCoopers في مغادرة البلاد، والتي تشكل معًا 4 أكبر شركات محاسبة في العالم، لتستمر قائمة الشركات المنسحبة من روسيا في ظل العقوبات العالمية في النمو.