الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مدعي عام أوكرانيا: مقتل 90 طفلاً منذ بداية الهجوم الروسي

مدعي عام أوكرانيا: مقتل 90 طفلاً منذ بداية الهجوم الروسي
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المدعي العام في أوكرانيا، أن 90 طفلا لقوا مصرعهم منذ بداية الهجوم الروسي.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أنه تم تخصيص 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بروفاري وغوتوميل وسلافيانسك.

وأعلنت شرطة العاصمة كييف، أنه تم إجلاء أكثر من 500 طفل من سكان منطقة بروفاسكي اليوم

فيما أكد حرس الحدود البولندي، أن أكثر من 1.7 مليون شخص غادروا أوكرانيا متجهين إلى بولندا منذ بدء العملية الروسية.

وأضافت وزارة الداخلية الألمانية، أن 146 ألف لاجئ أوكراني تم تسجيلهم في ألمانيا حتى الآن

وأوضح وزير الصحة الأوكرانية، أن القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات منذ بداية الحرب .

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الروسية، تدمير 3920 منشأة عسكرية أوكرانية، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير الماضي.

وأضافت أن الطيران والدفاع الجوي الروسي استهدف أمس أربع طائرات أوكرانية بدون طيار.

 

مواد ذات صلة

الصين تدعو أمريكا لتوضيح حقيقة أمر سري تفعله في أوكرانيا

الصين تدعو أمريكا لتوضيح حقيقة أمر سري تفعله في أوكرانيا

النفط يتراجع بأكثر من 3% وبرنت يسجل 108 دولارات للبرميل

النفط يتراجع بأكثر من 3% وبرنت يسجل 108 دولارات للبرميل

وزير بريطاني: المملكة دولة مهمة للغاية ونسعى لإشراكها في أزمة الطاقة

وزير بريطاني: المملكة دولة مهمة للغاية ونسعى لإشراكها في أزمة الطاقة

أوكرانيا: مقتل 2500 مدني جراء قصف روسيا لـ”ماريوبول”

أوكرانيا: مقتل 2500 مدني جراء قصف روسيا لـ”ماريوبول”

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>