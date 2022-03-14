ضمن الزيارات الرقابية.. “الزكاة والضريبة” ترصد 88 حالة اشتباه تستر تجاري

تواصل – واس:

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد عن 1300 زيارة على الأسواق والمحال التجارية بمناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وبمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية.

وأوضحت الهيئة، أن الزيارات الرقابية شملت العديد من الأنشطة، كان من أبرزها محال بيع قطع الغيار، والأغذية والمشروبات، والصحة، والبترول والغاز، وذلك في معظم مناطق المملكة، حيث شملت منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وجازان، وتبوك، ونجران، ومنطقة عسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة.

وأشارت الهيئة إلى أن منطقة الرياض شهدت أعلى معدل زيارات قامت بها الفرق الرقابية بالهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التي جرى تنفيذها 126 زيارة.

وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن نتائج الزيارات أسفرت عن كشف حالات اشتباه أولي بالتستر التجاري، بواقع 88 حالة، مؤكدةً أنها تسعى في هذا الشأن، بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية إلى توحيد الجهود وتظافرها لمكافحة التستر التجاري بجميع أشكاله وطرقه.

ولفتت الانتباه إلى أن هذه الزيارات تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تهدف إلى تعزيز درجة الامتثال الضريبي، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات، مؤكدةً استمرار زياراتها الرقابية والتوجيهية للأسواق والمحال التجارية، بجميع الأنشطة والمجالات.

وجددت الهيئة دعوتها للجميع إلى الإبلاغ عن أيٍ من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gv.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية الذي يتيح للمستخدمين تقديم البلاغات عن المخالفات المتعلقة بالضرائب.