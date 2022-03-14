“الغذاء والدواء” تطلق مبادرة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، مبادرة الدليل التنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام؛ بهدف تعزيز الصحة العامة.

وتختص المبادرة، التي أطلقتها الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتوفير قوائم طعام خالية من البيض والجلوتين والمكونات الأخرى المسببة للحساسية، لتكون مناسبة وسهلة الوصول لمصابي حساسية الطعام عند تناول الطعام خارج المنزل.

واستهدفت الهيئة بهذه المبادرة أصحاب المنشآت الغذائية، ومنصات الطلبات الإليكترونية.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول الأفراد لطعام مناسب لحالتهم الصحية، وتوفير غذاء مناسب للأفراد الذين يعانون من حساسية الطعام.

كما تهدف المبادرة إلى خلق بيئة مطاعم متعددة مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام، إضافة إلى تقليل معدل الإصابة بأعراض حساسية الطعام والعواقب الناتجة عنها.