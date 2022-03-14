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الصين تدعو أمريكا لتوضيح حقيقة أمر سري تفعله في أوكرانيا

الصين تدعو أمريكا لتوضيح حقيقة أمر سري تفعله في أوكرانيا
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تواصل – وكالات:

طالبت الصين، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة توضيح حقيقة أنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان، أنه من الضروري أن توضح الولايات المتحدة بشكل كامل حقيقة أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا.

وبشأن أنشطة معامل بيولوجية في أوكرانيا تمولها الولايات المتحدة، تسائل تشاو عن ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد إثبات صدق أنشطتها، فلماذا لا تفتح هذه المختبرات البيولوجية للتفتيش الدولي.

وأوضح أن النشاط العسكري البيولوجي في أوكرانيا هو مصدر قلق للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن عشرات المختبرات البيولوجية تعمل في أوكرانيا بإشراف أمريكي، حسب “روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن امتلاكها معلومات تؤكد حقيقة تمويل أمريكا لتطوير مكونات السلاح البيولوجي في مختبرات أوكرانية.

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