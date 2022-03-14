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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات، توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي تقييم واستشارات المصدرين:

الهدف الوظيفي:

تنفيذ عمليات التقييم للمصدرين لمساعدتهم في رفع مستوى جاهزيتهم للتصدير ودخول الأسواق المستهدفة، وتقييم مستوى خدمات الاستشارات والإرشاد المقدمة من قبل مزودي الخدمة المعتمدين و الإشراف على الحسابات الاستراتجية ومتابعتها.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 2 سنوات خبرة في مجال الأعمال أو الإستشارات أو التسويق والمبيعات.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

2- أخصائي مطابقة الأعمال:

الهدف الوظيفي:

– تنفيذ الأنشطة اليومية الخاصة بمطابقة الأعمال، من أجل ضمان كفاءة وفاعلية الخدمات، وفقاً للممارسات الدولية وسياسات وإجراءات الهيئة.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، التسويق أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 1 سنة خبرة في مطابقة الأعمال الدولية و التصدير.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

3- أخصائي التخطيط الاستراتيجي:

الهدف الوظيفي:

– العمل على تقديم الدعم اللازم لتطوير الخطط التشغيلية لإدارات الهيئة والمشاركة في إعداد الدراسات والتحاليل اللازمة لتطوير استراتيجية الهيئة كتحليل البيئة المحيطة والأهداف الوطنية التي تسهم الهيئة في تحقيقها.

المؤهلات والخبرات:

– ما لا يقل عن 1 سنة خبرة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي مع خبرة في تطوير ومحاذاة الاستراتيجية.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مايعادلها.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

* التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر حساب الهيئة بموقع (LinkedIn):

1- أخصائي تقييم وإستشارات المصدرين:

(اضغط هنا)

2- أخصائي مطابقة الأعمال:

(اضغط هنا)

3- أخصائي التخطيط الاستراتيجي:

(اضغط هنا)

 

 

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