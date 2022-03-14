شاهد.. أمطار غزيرة على مشذوبة شمال المجمعة

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مركز مشذوبة شمال محافظة المجمعة.

وأوضح الفيديو المتداول، كميات الأمطار التي هطلت على مركز مشذوبة، اليوم.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة أن تكون السماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مع عوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

ونبه المركز، أهالي عدة مناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، مؤكدًا أن حالة الرياح والأتربة المثارة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

كما توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن طقس اليوم سيكون مستقرًا بوجه على معظم المناطق، مع أجواء باردة في المساء، ومعتدلة أثناء النهار، مع تشكل حزام ضيق من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة على أجزاء من القصيم والزلفي وسدير وحفر الباطن وعسير، مؤكدًا أن الموجة الباردة لا زالت تتوغل وتتمدد فوق المملكة، وأن درجة الحرارة تنخفض تدريجيًا يومًا بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها قريبًا من نهاية الأسبوع.