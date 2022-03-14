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توقعات بدرجات حرارة “تحت الصفر” في هذه المناطق بدءًا من الغد

توقعات بدرجات حرارة “تحت الصفر” في هذه المناطق بدءًا من الغد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع مدير عام توقعات الطقس، حمزة كومي، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبلة.

وأشار إلى أن مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”؛ ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي، ويمتد هذا الانخفاض، مصحوبًا برياح مثيرة للأتربة على مناطق “الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الرياض”.

وأضاف أن التقلبات الجوية من أهم العوامل المؤثرة في نشاط الرياح السطحية وإثارة الأتربة والعواصف الترابية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه، صباح اليوم، أهالي عدة مناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة. وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن حالة الرياح والأتربة المثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

 

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