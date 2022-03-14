وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، توفر وظائف إدارية للثانوية (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* المسمى الوظيفي:
– ممثل خدمات المرضى.
من ضمن المهام الوظيفية:
1- الواجبات الكتابية وحفظ السجلات، ويعمل كموظف استقبال للوحدة المخصصة، ومساعدة المرضى كلما لزم الأمر.
2- يحتفظ بسجل القسم بدقة، وسجل المراجعات في نهاية اليوم للتأكد من دقتها واكتمالها.
* الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
* طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية):
للتقديم – (اضغط هنا).