وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، توفر وظائف إدارية للثانوية (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمات المرضى.

من ضمن المهام الوظيفية:

1- الواجبات الكتابية وحفظ السجلات، ويعمل كموظف استقبال للوحدة المخصصة، ومساعدة المرضى كلما لزم الأمر.

2- يحتفظ بسجل القسم بدقة، وسجل المراجعات في نهاية اليوم للتأكد من دقتها واكتمالها.

* الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية):

للتقديم – (اضغط هنا).