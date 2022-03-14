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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، توفر وظائف إدارية للثانوية (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمات المرضى.

من ضمن المهام الوظيفية:

1- الواجبات الكتابية وحفظ السجلات، ويعمل كموظف استقبال للوحدة المخصصة، ومساعدة المرضى كلما لزم الأمر.

2- يحتفظ بسجل القسم بدقة، وسجل المراجعات في نهاية اليوم للتأكد من دقتها واكتمالها.

* الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية):

للتقديم – (اضغط هنا).

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