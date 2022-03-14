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روسيا: اتفاقية التسوية المحتملة مع أوكرانيا تتطلب دعمًا من مجلس الأمن

روسيا: اتفاقية التسوية المحتملة مع أوكرانيا تتطلب دعمًا من مجلس الأمن
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الخارجية الروسية إنها لا تستبعد أن تتطلب اتفاقية التسوية المحتملة مع أوكرانيا دعمًا بقرار من مجلس الأمن.

وتابعت أن التقدم في تسوية الأوضاع في أوكرانيا سيعتمد على رغبة كييف في السعي لتسوية، وفقًا لـ”رويترز”

وأكدت الخارجية الروسية أن إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا ليس على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي أو أي منصات دولية، مضيفة أنه لا يوجد سبب لإرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا.

وأعلنت روسيا عن استئناف جولة محادثات جديدة مع أوكرانيا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

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