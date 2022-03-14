“الأرصاد” ينبه سكان هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد، أهالي عدة مناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن حالة الرياح والأتربة المثارة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

وأشار إلى أن الحالة تشمل:

1 – الرايس وينبع.

2 – محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

3 – منطقة القصيم، (الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية).

4 – منطقة عسير، (أبها وأحد ورفيدة وتنومة وخميس مشيط).

5 – منطقة الباحة، (الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي).

6 – منطقة جازان، (الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي).

7 – منطقة مكة المكرمة، (الخرمة والمويه وتربة والشفا والطائف والهدا).

8- منطقة الرياض، (الزلفي والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدرعية).

وأكد المركز أن الحالة المتوقعة، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.