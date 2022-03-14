الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“الأرصاد” ينبه سكان هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً

“الأرصاد” ينبه سكان هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً
0

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، أهالي عدة مناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن حالة الرياح والأتربة المثارة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

وأشار إلى أن الحالة تشمل:

1 – الرايس وينبع.

2 – محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

3 – منطقة القصيم، (الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية).

4 – منطقة عسير، (أبها وأحد ورفيدة وتنومة وخميس مشيط).

5 – منطقة الباحة، (الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي).

6 – منطقة جازان، (الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي).

7 – منطقة مكة المكرمة، (الخرمة والمويه وتربة والشفا والطائف والهدا).

8- منطقة الرياض، (الزلفي والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدرعية).

وأكد المركز أن الحالة المتوقعة، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

مواد ذات صلة

خبير طقس يتوقع: استقرار جوي ولا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة

خبير طقس يتوقع: استقرار جوي ولا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة

حالة الطقس المتوقعة: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

حالة الطقس المتوقعة: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

سوري يقتل مصريًا بـ«مفك» أثناء مشاجرة في الرياض

سوري يقتل مصريًا بـ«مفك» أثناء مشاجرة في الرياض

الأمن العام ينبه زائري المسجد الحرام إلى هذا الأمر

الأمن العام ينبه زائري المسجد الحرام إلى هذا الأمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>