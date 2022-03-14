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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.. اليابان تدعو إلى نظام عالمي جديد

بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.. اليابان تدعو إلى نظام عالمي جديد
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تواصل – وكالات:

في خطوة مفاجئة للجميع، أكدت اليابان اليوم أن الوضع الدولي الحالي في حاجة ماسة إلى نظام عالمي جديد.

وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا: إن الوضع في أوكرانيا وتصرفات روسيا تؤكد الحاجة إلى إنشاء نظام عالمي جديد وإصلاح مجلس الأمن الدولي.

وأوضح كيشيدا خلال جلسة للبرلمان، أن هياج روسيا وما تفعله في أوكرانيا، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي يجعلنا في حاجة إلى تشكيل نظام عالمي جديد، حسب “روسيا اليوم”.

وأضاف أن اليابان كانت تعتقد في السابق أن استخدام حق النقض يجب أن يخضع لأقصى قدر من ضبط النفس، مشيرًا إلى أن بلاده مع الدول التي تنظر بشكل إيجابي إلى هذه الإصلاحات، ستبذل الجهود لإصلاح المنظمة الدولية ومؤسساتها.

واكد أن بلاده ستواصل بالتعاون مع الدول ذات العقلية الإصلاحية، بذل الجهود لإصلاح مجلس الأمن الدولي وإصلاح الأمم المتحدة والعمل على نظام جديد للعالم.

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