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أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في أستراليا اليوم، أنها قررت فرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين في بيان، أن الحكومة الأسترالية قررت اليوم فرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس المعروفين وأفراد عائلاتهم المباشرين.

وأوضحت أن قائمة العقوبات المذكورة، تشمل رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، ورئيس مجلس إدارة شركة جازبروم أليكسي ميللر، ومدير عام شركة روستيخ سيرجي شيميزوف، ومدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، ورئيس مجلس مدراء مصرف روسيا دميتري ليبديف، ورئيس شركة ترانس نفط نيكولاي توكاريف، ورئيس الشركة الحكومية المنتدى الاقتصادي الشرقي إيجور شوفالوف.

وأشارت ماريس باين إلى أنه تم فرض هذه العقوبات على أشخاص راكموا ثروات شخصية هائلة، ويتمتعون بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة بالنسبة لروسيا، وذلك على خلفية الهجوم غير المبرر الذي أعلنه الرئيس بوتين على أوكرانيا قبل 19 يومًا.

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