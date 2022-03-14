هل تتسبب روسيا في أزمة مالية عالمية؟.. صندوق النقد يوضح

تواصل – وكالات:

أكدت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وقالت جورجيفا إن العقوبات التي تم فرضها على روسيا كان لها بالفعل تأثير “شديد” على الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام، وفقًا لشبكة “سي.بي.إس”.

ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت “في الوقت الحالي، لا”.

وتابعت على الرغم من أن انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، وليس ذلك بالقدر اليسير، إلا أنه لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام المالي العالمي.

وقالت جورجيفا الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4% في عام 2022 نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن المسار العام لا يزال إيجابيًا.