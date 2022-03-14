بقوة 6.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

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ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سومطرة الواقعة أقصى غربي الجزر الإندونيسية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الزلزال وقع على إحداثيات 0.71 خط عرض – 98.50 شرقا وخط طول 161 كم جنوب شرق جنوب نياس شمال سومطرة، على عمق 25 كم.

فيما أكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، أن الزلزال لم يصدر حوله أى إنذار بحدوث تسوناني.

يأتي هذا في الوقت الذي ضرب فيه زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر، جزيرة لوزون الفلبينية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي وقع عند الساعة 21:05، أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا, مؤكدة أنه لم ترد تقارير عن تسجيل أي خسائر في الأرواح.