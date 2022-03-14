خبير طقس يتوقع: استقرار جوي ولا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة

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توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أنه حتى 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن طقس اليوم سيكون مستقرًا بوجه على معظم المناطق، مع أجواء باردة في المساء، ومعتدلة أثناء النهار.

وأضاف أنه متوقع أن يتشكل حزام ضيق من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة على أجزاء من القصيم والزلفي وسدير وحفر الباطن وعسير.

وأكد أن الموجة الباردة لا زالت تتوغل وتتمدد فوق المملكة، وأن درجة الحرارة تنخفض تدريجيًا يومًا بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها قريبًا من نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن الصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية.

وأشار إلى أنه وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء فإنه:

1 – بقي على الحميمين 7 أيام.

2 – بقي على فصل الربيع 7 أيام

3 – بقي على رمضـان 18 يوماً.

4 – بقي على الذراعين 33 يومًا.

5 – بقي على فصل الصيف 99 يومًا.

6 – بقي على نهاية العام الهجري 136 يومًا.

7 – بقي على فصل الخريف 193 يومًا.

8 – بقي على نهاية العام الميلادي 292 يومًا.