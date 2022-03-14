الكرملين: انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا عبر تقنية الفيديو

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الكرملين أنه من المقرر أن تنطلق اليوم، جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا ولكن عبر تقنية الفيديو.

وأوضح مفاوض روسي، أن التقدم الكبير في المحادثات بين موسكو وكييف يوشك أن يؤدي لاتفاق، مشيرًا إلى تقدم جوهري مع الجانب الأوكراني.

وأضاف أنه من الممكن التوصل لموقف مشترك مع الجانب الأوكراني قريبا، لافتًا إلى أنه قد يتم التوصل إلى موقف مشترك قريبا في ظل التقدم الحاصل.

وأكد أن التوقيع على اتفاقات خلال المفاوضات التي تستأنف اليوم، يمكنه أن يشكل أساسا للتقليل من حدة التوتر.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مفاوض أوكراني، أنه يتوقع الخروج بنتائج من محادثاتنا مع الجانب الروسي خلال الأيام المقبلة.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، لكن يجب معرفة ما سيتم بحثه.

وفي وقت سابق قال مستشار الرئيس الأوكراني زيلنسكي: “إن الوفد الروسي بات يستمع لمقترحاتنا بعناية ولن نتخلى عن مطالبنا بإنهاء الحرب وانسحاب القوات”.