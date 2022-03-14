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الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يتفقان على تشديد العقوبات ضد روسيا

الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يتفقان على تشديد العقوبات ضد روسيا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيًا مع نظيريه الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي واتفقوا على تشديد العقوبات على روسيا.

وقال الإليزيه، في بيان: “الرئيس الفرنسي اتفق مع نظيره الأمريكي على تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا، كما اتفاق ماكرون مع بايدن على دعم أوكرانيا والتشاور بشأن كل المبادرات التي تقود إلى وقف المعارك”.

وتابع البيان: “ماكرون أوضح لزيلنسكي تفاصيل المساعدات الإضافية التي قرر الاتحاد الأوروبي تقديمها لكييف خلال قمة فرساي”.

كما أصدر البيت الأبيض بيانًا، اليوم الإثنين، قال فيه إن بايدن وماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم الحكومة والشعب الأوكرانيين.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

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