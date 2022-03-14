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الخارجية الأمريكية: يجب على بوتين إنهاء الحرب واختيار المسار الدبلوماسي

الخارجية الأمريكية: يجب على بوتين إنهاء الحرب واختيار المسار الدبلوماسي
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها قبل قليل، أنه يجب على بوتين إنهاء الحرب واختيار المسار الدبلوماسي، وفقا لخبر عاجل بثته “العربية”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن البحرية الروسية عزلت أوكرانيا بحريًا عن التجارة العالمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الروسية فرضت حصارًا على ساحل أوكرانيا المطل على البحر الأسود، موضحة أن البحرية الروسية تواصل توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا.

ومع دخول العملية العسكرية الروسية في بلاده أسبوعها الثالث، شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على الاستمرار في المقاومة.

واعتبر في تصريحات جديدة أمس الأحد أن “روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك”، مشبها إياها بكوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

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