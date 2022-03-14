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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خاصية جديدة تتيح دفع رسوم انتظار السيارات بالأوامر الصوتية يوفرها «غوغل»

خاصية جديدة تتيح دفع رسوم انتظار السيارات بالأوامر الصوتية يوفرها «غوغل»
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تواصل – فريق التحرير:

أضافت شركة «غوغل» خاصية جديدة يمكن «غوغل أسيستنت» مستخدميه من خلالها دفع رسوم انتظار السيارات عبر المحفظة الرقمية بالأوامر الصوتية.

ويحتاج المستخدم يحتاج تطبيق بارك موبايل الذي يعمل في 400 مدينة أمريكية للاستفادة منها. حسب موقع «سي نت دوت كوم».

وأضاف موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا  أن هذه الخاصية لا تعمل مع كل أنظمة تحصيل رسوم الانتظار.

يذكر أن تطبيق بارك موبايل يستخدم من أجل العثور على أماكن انتظار السيارات الخالية في أكثر من 400 مدينة بالولايات المتحدة، كما يستخدم في سداد رسوم الانتظار عبر الإنترنت.

فيما ذكر أن الخدمة يمكن توفيرها في أماكن أخرى في المستقبل القريب.

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