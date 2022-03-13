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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«فلكية جدة» تكشف سر ظهور كرة نارية ساطعة في سماء الكرة الأرضية

«فلكية جدة» تكشف سر ظهور كرة نارية ساطعة في سماء الكرة الأرضية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن كويكباً صغيرً يدعى 2022 EB5 قطره حوالي 3 أمتار، اخترق الغلاف الجوي لكوكب الأرض بعد ساعتين من اكتشافه في 11 مارس 2022 وذلك قبالة سواحل آيسلندا.

وأوضحت فلكية جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الكويكب الصغير تم رصده مثل الكرة النارية ساطعة في السماء ولم ينتج عن ذلك أي أضرار .

 

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