القبض على مواطنَين أطلقا النار على منزل بـ«سكاكا».. ضبط السلاح و26 طلقة حية

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على شخصين أطلقا النار على منزل وآخر لتستره عليهما بمدينة سكاكا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف, بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين أطلقا النار باتجاه منزل مواطن بمدينة سكاكا نتيجة خلافات سابقة بينهم، والهرب من الموقع.

وأضاف متحدث شرطة الجوف، أنه تم القبض على والدهما لتستره عليهما، وضبط السلاح المستخدم وعدد (26) طلقة حية, وجري إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.