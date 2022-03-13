الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

القبض على مواطنَين أطلقا النار على منزل بـ«سكاكا».. ضبط السلاح و26 طلقة حية

القبض على مواطنَين أطلقا النار على منزل بـ«سكاكا».. ضبط السلاح و26 طلقة حية
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على شخصين أطلقا النار على منزل وآخر لتستره عليهما بمدينة سكاكا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف, بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين أطلقا النار باتجاه منزل مواطن بمدينة سكاكا نتيجة خلافات سابقة بينهم، والهرب من الموقع.

وأضاف متحدث شرطة الجوف، أنه تم القبض على والدهما لتستره عليهما، وضبط السلاح المستخدم وعدد (26) طلقة حية, وجري إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مواد ذات صلة

شرطة الجوف تطيح بـ (7) مواطنين إثر مشاجرة جماعية بمكان عام

شرطة الجوف تطيح بـ (7) مواطنين إثر مشاجرة جماعية بمكان عام

الولايات المتحدة.. مقتل وإصابة 15 بإطلاق نار في لاس فيجاس

الولايات المتحدة.. مقتل وإصابة 15 بإطلاق نار في لاس فيجاس

مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية بورتلاند الأمريكية

مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية بورتلاند الأمريكية

«الأرصاد» تنبه سكان الجوف: أمطار ورياح سطحية تحد من مدى الرؤية

«الأرصاد» تنبه سكان الجوف: أمطار ورياح سطحية تحد من مدى الرؤية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة