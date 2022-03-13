أمريكي خبأ 52 ثعبانًا وسحلية في «سرواله».. كان يريد فعل هذا الشيء

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قامت الجمارك الأمريكية بتوقيف رجل حاول تهريب أفاع وسحال إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية من خلال وضعها في بنطاله.

تم توقيف الرجل الأمريكي بالحدود الأميركية-المكسيكية قرب ولاية كاليفورنيا، عندما عثر موظفو الجمارك على 52 حيوانا مخبأً في جسمه.

ووضع مهرب الزواحف المؤلفة من تسع أفاعٍ و43 سحلية ذات قرون في أكياس بلاستيكية صغيرة وخبأها “تحت سترته وفي جيوب بنطاله وبين فخذيه”.

وقال أحد مسؤولي الجمارك في كاليفورينا، إنّ “المهربين مستعدون لتجربة أي شيء ليتمكّنوا من تهريب الأغراض التي يحوزون”.

ووُضعت الحيوانات، التي ينتمي عدد منها إلى فئات مهددة بالانقراض، تحت المراقبة بموازاة توقيف المهرب.