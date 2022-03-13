أرامكو «واعد» تعلن عن وظائف شاغرة في 5 تخصصات .. الشروط ورابط التقديم

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أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات.

مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مساعد مدير الموارد البشرية.

(Associate Human Resources Manager)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية (يفضل الماجستير كميزة إضافية).

– يفضل CIPD و SHRM.

– مسئول عن الإشراف على مجموعة واسعة من أنشطة الموارد البشرية وتنفيذها ، وتقديم الخدمات والبرامج والمشورة ذات الصلة،

وذلك في مجالات تخطيط القوى العاملة والتوظيف ، وإدارة التعويضات ، وإدارة الأداء ، وإدارة الموظفين ، والتدريب والتطوير ، وما إلى ذلك.

2- مسئول عمليات الموارد البشرية. (HR Operations)

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.

– خبرة 3 سنوات في عمليات الموارد البشرية أو مساعد الموظفين أو كشوف المرتبات أو الموارد البشرية / المناصب الإدارية ذات الصلة.

– مسئول عن المساعدة في العمليات اليومية لوظائف ومهام الموارد البشرية وتنسيق مشاريع الموارد البشرية (اجتماعات ، تدريب ، إلخ).

3- مساعد الاستثمار.

(Investment Associate)

– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 3-4 سنوات من الخبرة في المعاملات في مجال رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.

– يفضل ماجستير إدارة الأعمال.

– مهارات مالية وتحليلية قوية وإتقان النمذجة وجداول البيانات.

– مهارات قوية في جمع المعلومات وأبحاث السوق.

– مسئول تقديم الدعم داخل فريق الاستثمار ، والمساعدة في جميع جوانب دائرة الاستثمار وإدارة المحافظ.

4- مدير الاستثمار.

(Investment Manager)

– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في المعاملات في مجال رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.

– سجل حافل بالنجاح في تطوير علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتقديم حلول لتحديات الأعمال.

– يفضل ماجستير إدارة الأعمال.

– خبرة على المستوى التنفيذي لتقديم المشورة لإدارة المحافظ.

– مسئول عن قيادة الصفقات الاستثمارية الكبرى بالاضافة لجميع جوانب دائرة الاستثمار وإدارة المحافظ وتمثيل الشركة في مختلف المناسبات الهامة.

5- مدير العلاقات.

(Relationship Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصص متعلق بالأعمال (يفضل المالية / المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجالات ذات صلة.

– مسئول عن إدارة مجموعة محددة من المشاريع بما في ذلك زيارات الموقع ، والصرف ، وإدارة السداد

والتقدم العام للمشروع، مسؤول أيضًا عن تقديم خدمة عملاء ممتازة وإدارة العلاقات بفعالية مع رواد الأعمال.

التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

مدير مساعد الموارد البشرية – (اضغطهنا).

مسئول عمليات الموارد البشرية – (اضغطهنا).

مساعد الاستثمار – (اضغطهنا).

مدير الاستثمار – (اضغطهنا).

مدير العلاقات – (اضغطهنا).