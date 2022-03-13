أرامكو «واعد» تعلن عن وظائف شاغرة في 5 تخصصات .. الشروط ورابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:
أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات.
مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مساعد مدير الموارد البشرية.
(Associate Human Resources Manager)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية (يفضل الماجستير كميزة إضافية).
– يفضل CIPD و SHRM.
– مسئول عن الإشراف على مجموعة واسعة من أنشطة الموارد البشرية وتنفيذها ، وتقديم الخدمات والبرامج والمشورة ذات الصلة،
وذلك في مجالات تخطيط القوى العاملة والتوظيف ، وإدارة التعويضات ، وإدارة الأداء ، وإدارة الموظفين ، والتدريب والتطوير ، وما إلى ذلك.
2- مسئول عمليات الموارد البشرية. (HR Operations)
– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.
– خبرة 3 سنوات في عمليات الموارد البشرية أو مساعد الموظفين أو كشوف المرتبات أو الموارد البشرية / المناصب الإدارية ذات الصلة.
– مسئول عن المساعدة في العمليات اليومية لوظائف ومهام الموارد البشرية وتنسيق مشاريع الموارد البشرية (اجتماعات ، تدريب ، إلخ).
3- مساعد الاستثمار.
(Investment Associate)
– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 3-4 سنوات من الخبرة في المعاملات في مجال رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.
– يفضل ماجستير إدارة الأعمال.
– مهارات مالية وتحليلية قوية وإتقان النمذجة وجداول البيانات.
– مهارات قوية في جمع المعلومات وأبحاث السوق.
– مسئول تقديم الدعم داخل فريق الاستثمار ، والمساعدة في جميع جوانب دائرة الاستثمار وإدارة المحافظ.
4- مدير الاستثمار.
(Investment Manager)
– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في المعاملات في مجال رأس المال الاستثماري أو الأسهم الخاصة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.
– سجل حافل بالنجاح في تطوير علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتقديم حلول لتحديات الأعمال.
– يفضل ماجستير إدارة الأعمال.
– خبرة على المستوى التنفيذي لتقديم المشورة لإدارة المحافظ.
– مسئول عن قيادة الصفقات الاستثمارية الكبرى بالاضافة لجميع جوانب دائرة الاستثمار وإدارة المحافظ وتمثيل الشركة في مختلف المناسبات الهامة.
5- مدير العلاقات.
(Relationship Manager)
– درجة البكالوريوس في تخصص متعلق بالأعمال (يفضل المالية / المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجالات ذات صلة.
– مسئول عن إدارة مجموعة محددة من المشاريع بما في ذلك زيارات الموقع ، والصرف ، وإدارة السداد
والتقدم العام للمشروع، مسؤول أيضًا عن تقديم خدمة عملاء ممتازة وإدارة العلاقات بفعالية مع رواد الأعمال.
التقديم
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
مدير مساعد الموارد البشرية – (اضغطهنا).
مسئول عمليات الموارد البشرية – (اضغطهنا).
مساعد الاستثمار – (اضغطهنا).
مدير الاستثمار – (اضغطهنا).
مدير العلاقات – (اضغطهنا).