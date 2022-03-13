الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لنوم عميق.. تجنب هذه الأطعمة أثناء الليل

لنوم عميق.. تجنب هذه الأطعمة أثناء الليل
0

تواصل ـ فريق التحرير:

يحتاج البالغون في المتوسط من سبع إلى تسع ساعات من النوم، بينما يحتاج الأطفال من تسع إلى 13 ساعة.

فيما يحتاج الأطفال الصغار والرضع إلى 12 إلى 17 ساعة من النوم يوميا.

وأوصت دراسة لجامعة “جونز هوبكنز” بتجنب الأجبان القديمة أو المصنعة والسلامي والبيبروني، كون هذه الأطعمة تحتوي على التيرامين، الذي يؤدي إلى إطلاق هرمون النورإبينفرين، والذي قد يحفز بدوره الدماغ.

وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين يدخنون يميلون أيضا إلى قضاء وقت أطول للنوم، والاستيقاظ بشكل متكرر، وغالبا ما يعانون من اضطراب في النوم.

كما أن الكافيين يمنعك من النوم الجيد. لذلك، فمن المستحسن أن يقلل الناس من تناول الكافيين مع اقتراب موعد النوم.

يمكن العثور على الكافيين بما في ذلك في الشاي وبعض المشروبات الغازية وشوكولاتة ومشروبات الطاقة وبعض مسكنات الآلام.

مواد ذات صلة

لعلاج الإمساك عند الأطفال.. عصير التفاح وصفة فعالة

لعلاج الإمساك عند الأطفال.. عصير التفاح وصفة فعالة

توضيح من «الحج والعمرة» بشأن دخول الأطفال دون 5 سنوات للحرمين

توضيح من «الحج والعمرة» بشأن دخول الأطفال دون 5 سنوات للحرمين

استشاري يوجه نصيحة مهمة للوالدين لعلاج قصر القامة لدى الأطفال

استشاري يوجه نصيحة مهمة للوالدين لعلاج قصر القامة لدى الأطفال

علماء أمريكيون يحددون عدد ساعات النوم المطلوبة لكل مرحلة عمرية

علماء أمريكيون يحددون عدد ساعات النوم المطلوبة لكل مرحلة عمرية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة