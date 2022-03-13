منتهى الطرافة.. حوت يرفع زورقًا سياحيًا على ظهره (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في ظاهرةطريفةنادرة الحدوث، ظهر حوت رمادي وهو يسبح في المياه رافعا على ظهره زورقا بحريا سياحيا.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحوت، وقد التقط أحد السائحين المقطع وهو على متن الزورق بعد أن داهمهم الحوت من أسفل، ليحملهم جميعا فوق ظهره ويواصل السباحة بهم لمسافة.

وقال ناشر الفيديو، إن هذه الواقعة حدثت في المكسيك، وأكد أن هذا الحوت الرمادي تلاعب بهم لأكثر من ساعتين.

وقال إنه كثيرًا ما يذهب في نزهات بحرية في نفس المنطقة، لكن لم يحدث أن حملهم حوت فوق ظهره بهذه الطريقة من قبل، حيث رفع الحوت الزورق مهددا حياة السائحين على متنه، قبل أن يتخلى عنهم ويهبط إلى أعماق المياه مرة أخرى في سلام.