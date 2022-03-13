«السبيعي»: 3 خطوات لتفعيل ميزة أحدث التغريدات بالتسلسل الزمني في «تويتر»

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أن تويتر يعمل على تفعيل ميزة أحدث التغريدات بالتسلسل الزمني لعرض التغريدات المناسبة للمستخدم.
وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن تفعيل ميزة أحدث التغريدات بالتسلسل الزمني و الرئيسية بالذكاء الاصطناعي في تويتر تتيح عرض التغريدات المناسبة لاهتمامك والمتابعين من قبل”.
وأضاف السبيعي، أنه يمكن الاستفادة من الميزة الجديدة من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:
1- الضغط على الثلاث نقاط
2- ثم الضغط على تثبيت أحدث اليوميات
3- بعدها تظهر التغريدات بالتسلسل الزمني