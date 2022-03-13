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«السبيعي»: 3 خطوات لتفعيل ميزة أحدث التغريدات بالتسلسل الزمني في «تويتر»

«السبيعي»: 3 خطوات لتفعيل ميزة أحدث التغريدات بالتسلسل الزمني في «تويتر»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أن تويتر يعمل على تفعيل ميزة أحدث التغريدات بالتسلسل الزمني لعرض التغريدات المناسبة للمستخدم.

وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن تفعيل ميزة أحدث التغريدات بالتسلسل الزمني و الرئيسية بالذكاء الاصطناعي في تويتر تتيح عرض التغريدات المناسبة لاهتمامك والمتابعين من قبل”.

وأضاف السبيعي، أنه يمكن الاستفادة من الميزة الجديدة من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

1- الضغط على الثلاث نقاط

2- ثم الضغط على تثبيت أحدث اليوميات

3- بعدها تظهر التغريدات بالتسلسل الزمني

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