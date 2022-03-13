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الشرطة تدخلت لإتمام الزواج.. عريس يترك عروسه في حفل الزفاف والسبب لن تتخيله!

الشرطة تدخلت لإتمام الزواج.. عريس يترك عروسه في حفل الزفاف والسبب لن تتخيله!
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة، أقدم عريس هندي على ترك عروسه في حفل الزفاف، بشكل مفاجئ بعد أجواء الفرحة التي عمت على الجميع.

وتفاجأ العريس عندما رأى عروسه تتناول الطعام بيدها اليسرى بعدما جمعتهما الأسرة لتناول الطعام معًا.

واعتبر  العريس أن الأمر محرج وغير مقبول، والعجيب أن أسرته أيدت قراره بترك حفل الزفاف والعودة إلى قريتهم.

لكن والد العروس تدخل وحاول الوصول إلى حل مع العريس.

وبالفعل توصلوا إلى حل وتم استكمال الزفاف، لكن بدا أقارب الفتاة قلقين من تصرفه، وعندها اتصل والدا الفتاة بالنجدة.

ووصلت الشرطة إلى مكان الزفاف وأقنعت العريس ووالديه باستكمال الزواج.

تم نقل العروسين إلى مركز استشاري علاقات حيث تم نصح العريس وإقناعه بمواصلة علاقته بعروسته.

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