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حكم العقيقة عن المولود الذي يتوفى بعد الولادة مباشرة

حكم العقيقة عن المولود الذي يتوفى بعد الولادة مباشرة
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تواصل- فريق التحرير:

رد فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على سؤال أحد السائلين حول “حكم العقيقة عن المولود الذي يتوفى بعد الولادة مباشرة”.

وأجاب الشيخ “السليمان”، أن ” من مات له ولد فإن الله كما جاء في الحديث يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي؟.. فيقولوا نعم.. فيقول الله، قبضتم ثمرة فوائده؟.. فيقولوا نعم.. فيقول الله فما قال عبدي؟.. فيقولوا حمد الله واسترجع.. فقال الله ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد”.

وأوضح بشأن العقيقة، قائلًا : إذا ولد ومات فإنه يُغسل ويكفن ويصلى عليه مثل الكبير ويدفن في مقابر المسلمين ويُعقّ عنه”.

 

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