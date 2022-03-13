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بعد فيسبوك وتويتر.. روسيا تعلن حجب إنستقرام في البلاد

بعد فيسبوك وتويتر.. روسيا تعلن حجب إنستقرام في البلاد
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تواصل- وكالات:

قررت روسيا حجب تطبيق “إنستقرام” في البلاد، منتصف ليل اليوم الأحد.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في روسيا، أن ذلك يأتي بعد إعلان الشركة المالكة “ميتا بلاتفورمز”أنها ستسمح لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بنشر رسائل مثل “الموت للغزاة الروس”.

وحثت رسالة بالبريد الإلكتروني من هيئة “روسكومنادزور” الحكومية السكان على نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من على إنستغرام، قبل إغلاقه، وشجعتهم على التحول إلى “منصات الإنترنت التنافسية” في روسيا.

وقالت شركة ميتا، التي تمتلك أيضا تطبيق فيسبوك، الجمعة، إن التغيير المؤقت في سياسة خطاب الكراهية ينطبق فقط على أوكرانيا، في أعقاب الهجوم الروسي الذي بدأ في 24  فبراير.

وقالت الشركة إنه سيكون من الخطأ منع الأوكرانيين من “التعبير عن مقاومتهم وغضبهم من القوات العسكرية الغازية”.

وقوبل القرار بالغضب في روسيا، حيث فتحت السلطات تحقيقا جنائيا ضد شركة ميتا، وطلب المدعون، الجمعة، من المحكمة، تصنيف عملاق التكنولوجيا الأمريكي على أنه “منظمة متطرفة”.

وقال رئيس إنستقرام إن الحظر سيؤثر على 80  مليون مستخدم.

وحظرت روسيا بالفعل تطبيقي فيسبوك وتويتر في البلاد ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على تلك المنصات.

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