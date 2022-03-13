استشاري يوضح العلاقة بين السكري وكورونا وأهمية استشارة الطبيب

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أوضح د. علي الشهري – استشاري باطنة وأمراض معدية للكبار – أن حوالي ٤٠ % من الذين تم تشخيصهم بمرض السكري لأول مرة أثناء الإصابة بمرض فيروس كورونا “كوفيد ١٩” عاد سكر الدم للنزول بعد حوالي سنة (٣٢٣يوم).

وأكد الشهري على أهمية استشاري الطبيب المختص في هذا المجال للحصول على التعليمات والعلاج المناسب.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “دراسة أوضحت أن حوالي ٤٠% من الذين تم تشخيصهم بمرض السكري لأول مرة أثناء الإصابة بمرض كوفيد١٩ عاد سكر الدم للنزول بعد حوالي سنة (٣٢٣ يوم)، لذلك يجب على المريض متابعة الأطباء المتخصصين في هذا المجال واتباع تعليماتهم”.