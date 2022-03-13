لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بهيئة الأوقاف في الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات إدارية وهندسية، بمدينة الرياض – وفقا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي ضريبة القيمة المضافة
2- مهندس – الشؤون الهندسية
المزايا:
تقدم الهيئة مزايا تنافسية تشمل تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، وتعليم الأطفال وخصومات حصرية للموظفين + برامج تدريبية وخطة نمو مهني وغيرها.
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية
1- أخصائي ضريبة القيمة المضافة اضغط هنا
2- مهندس – الشؤون الهندسية اضغط هنا