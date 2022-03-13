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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بهيئة الأوقاف في الرياض

لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف شاغرة بهيئة الأوقاف في الرياض
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات إدارية وهندسية، بمدينة الرياض – وفقا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي ضريبة القيمة المضافة

2- مهندس – الشؤون الهندسية

المزايا:

تقدم الهيئة مزايا تنافسية تشمل تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، وتعليم الأطفال وخصومات حصرية للموظفين + برامج تدريبية وخطة نمو مهني وغيرها.

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية

1- أخصائي ضريبة القيمة المضافة     اضغط هنا

2- مهندس – الشؤون الهندسية       اضغط هنا

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