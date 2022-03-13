«البر الأهلية بمركز بدائع العضيان»: توزيع كسوة الشتاء والسلال الغذائية بقيمة 72 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الأهلية ببدائع العضيان توزيع كسوة الشتاء على مستفيدها بمبلغ سبعة وثلاثون الف ريال.

وأضافت الجمعية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم أيضا من خلال برنامج السلال الغذائية توزيع سلة غذا ئية قدر عددها بمئة سلة على المستفيدين، بقيمة خمسة وثلاثين ألف ريال.

وفي وقت سابق، أعلنت الجمعية، بتوفيق الله، إطلاق مشروع تدوير الملابس المستعملة، على أن يتم وضعها في حاويات لدى مقر الجمعية وفي نطاقها لهذا الغرض.

https://twitter.com/alodyan_ber/status/1502640976686465032