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سوري يقتل مصريًا بـ«مفك» أثناء مشاجرة في الرياض

سوري يقتل مصريًا بـ«مفك» أثناء مشاجرة في الرياض
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تواصل- فريق التحرير:

أقدم مقيم سوري على قتل آخر مصري باستخدام آلة حادة “مفك” أثناء مشاجرة بينهما في الرياض.

وكشف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، تفاصيل الواقعة في بيان تداولته وسائل الإعلام المصرية.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي أن:

“المصاب توفي أمس السبت 12 مارس ويدعى مصطفى محمد العربي بغدادي من محافظة أسوان جنوب مصر”

وأشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 43 عاما ، ومتزوج وزوجته برفقته بالرياض.

وأوضح أنه أصيب منذ يومين خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية، طعنه بآلة حادة (مفك) في رقبته ولاذ بالفرار.

وبحسب “اليوم السابع” أضاف الملحق العمالي أنه تم نقل العامل المصري إلى مدينة الملك سعود الطبية (الشميسي) بالرياض.

وتلقى الإسعافات الأولية وبمراجعة الطبيب المعالج للحالة أفاد بوصول العامل في حالة خطيرة ولديه تجمعات دموية على الرئتين مما استوجب عمل شرنقتين ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وخلال اليومين الماضيين توقف القلب عدة مرات، وتم إنعاشه بالصدمات الكهربائية وعاد إلى العمل مرة أخرى.

إلا أن العامل دخل صباح أمس السبت في حالة وفاة دماغية مما كان له الأثر السيئ على حالته الصحية العامة، وفارق الحياة بعد صلاة العصر.

وأضاف الملحق العمالي أحمد رجائي أن السلطات في المملكة قامت بتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هوية السائق السوري والسيارة التي كان يستقلها.

وتم عمل محضر بالواقعة بمركز شرطة المنار بالرياض وتكليف البحث الجنائي بضبط الجاني .

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